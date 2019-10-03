Karabük'te Kınalı Keklikler doğayla buluştu

Karabük'te bin adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Karabük' te Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğayla buluşturuldu.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Yozgat Üretim İstasyonundan bin adet kınalı keklik aldı. Keklikler, kentin farklı bölgelerinden doğaya salındı. Kekliklerin salındığı bölgeler, 2019-2020 Merkez Av Komisyonu hükümlerince ava kapatıldı. Ekipler, kaçak avlanmaya karşı ise kontrollerini sürdürüyor.