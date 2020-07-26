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Karabük'te kiralık daireye kumar baskını

Karabük’te polis ekipleri tarafından yaklaşık bir aydır kumar oynatıldığı iddia edilen siteye düzenlenen baskında 15 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te polis ekipleri tarafından yaklaşık bir aydır kumar oynatıldığı iddia edilen siteye düzenlenen baskında 15 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre 100. Yıl Mahallesi'nde özel bir sitede kiralanan dairede kumar oynatıldığı ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adreste yapılan baskında 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler minibüse bindirildiği sırada site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.


Yaklaşık bir ay boyunca her akşam kiralanan daireye tanımadıkları insanların girip çıkmasından rahatsız olan site sakinleri, artık nöbet tutacaklarını, bir daha böyle bir şey olmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler.

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