Karabük'te kısa süreli yağış yolları göle çevirdi

Karabük'te akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur bazı yolları göle çevirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış yolları göle çevirirken, bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için binaların altlarına sığındı. Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde sürücüler zor anlar yaşarken, yollar ise adeta dere yatağına döndü. Kısa süreli etkili yağışlar sonrası sürücüler su birikintisi oluşan yollarda güçlükle ilerleyebildi. Metrekareye 12 kilogram yağışın düştüğü kentte Meteoroloji yetkilileri yağışların yarına kadar aralıklarla devam edeceğinden vatandaşların olası baskınlara karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.