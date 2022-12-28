İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te KORARSAN toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu 2022 yılı son toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra KARORSAN Başkan Vekili Rafet Vergili, Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik ile OSB Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.


OSB Müdürü Alper Tolga Saka tarafından Karabük OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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