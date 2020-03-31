Karabük'te, Korona virüs çalışmaların değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Virüs büyükşehirlerlerden tüm ülkeye yayılmakta" dedi.

Karabük'te, Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek yeni çalışmaların değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Karabük Valisi Gürel başkanlığında Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından İl Pandemi Planında yer alan unsurlarla ilgili olarak bilgiler verildi. İl Müdürü Sarı, Karabük İl Pandemi Planının sürekli olarak güncellendiğini, planın şu an yaşanmakta olan korona virüs pandemisine uygun hale getirildiğini, il genelinde yapılan tüm çalışmaların bu plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Gürel, Karabük geneli olarak bakıldığında çok hızlı tedbirlerin alındığını ve ani refleks gösterildiğini söyledi.

Virüsün hızla yayılmasını önlemek adına alınan tedbirlere uyulması gerektiğini, hatta daha başka tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Gürel, "Virüsü birbirimize bulaştıran insan faktörü olduğunu ve 'virüs değil insan geziyor' mottosuna bağlı kalarak ilimize dışarıdan gelen vatandaşlarımıza sağlık kontrolü uygulamasını başlattık ve devam ettiriyoruz. İlimizin tüm girişlerinde ekiplerimiz bu uygulamaya devam edecekler, ilimize dışarıdan gelip kalacakların isimleri ve adresleri tespit edilip bu bilgiler hem muhtarlarımızla hem de sağlık ekiplerimizle paylaşılıyor. Onlarda bu misafirleri 24 gün boyunca takip ediyorlar. Köy muhtarlarımız köylerine dışarıdan gelen hemşehrilerini, komşularını bizlere bildiriyorlar, jandarma ve sağlık ekiplerimiz o kişilere gidip hem ateş ölçümü yapıp hem de virüs belirtisi var mı diye bakıyorlar, bilgilendirmeler yapıyorlar. Mahalle muhtarlarımız da dışarıdan gelenleri tespit etmeye çalışıyorlar ancak mahalleler kalabalık olduğundan tam tespit etmek nispeten daha zor. Mahallelerimizde ve köylerimizde tespit ettiğimiz misafirleri de sağlık taramasından geçirip 14 gün boyunca kendisini izole etmesi gerektiğini tebliğ ediyor sağlıkçı arkadaşlarımız" dedi.

"Büyükşehirlerlerden tüm ülkeye yayılmakta"

Tüm kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımızın tüm Türkiye için almış oldukları kararları Karabük yöneticileri olarak ilimize uyarlıyoruz, ilave almamız gereken tedbirler varsa planlıyoruz. Virüs büyükşehirlerlerden tüm ülkeye yayılmakta. İlimizde de tedbirlerimizi sıkılaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın şu ana kadar göstermiş olduğu hassasiyetin biraz daha artarak devam etmesini istiyoruz. Sokakta ne kadar az bulunursak virüs o kadar az insana yayılmış olur. Polis sokakta toplu olarak gördüğü insanları ikaz ederek sosyal mesafeye uymasını sağlayacak. Belediyelerimiz dezenfektan işlemlerine aralıksız devam etmeli, özellikle insanlarımızın toplu bir şekilde bulunduğu yerler, iş yerleri, meydanlar ile toplu taşıma araçları, dolmuşlar ve benzeri yerlerin dezenfekte edilmeye devam edilmesi gerekmektedir. Marketler, dolmuşlar, pazarlar, piknik yerleri gibi alanlar için alınan kararlara harfiyen uyulmalı. Banka önlerinde kuyruk olunmamalı, sosyal mesafeye uyulmalı."

Vatandaşlara olayın ciddiyetini anlamaları gerektiğini vurgulayan Gürel, "Hastanede bulunan vak'alar aslında kontrol altında tutulan vak'alar, bizim esas çalışmamız gereken virüsü bir şekilde kapmış, kontrolsüz olarak şehrimizde gezen, dolaşan, virüsü bulaştırma potansiyeli olan insanlarımız. Buna çok dikkat etmeliyiz, tüm çalışmalarımız buna yönelik olmalı. Vefa Sosyal Destek Grubumuz oldukça başarılı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Tüm kurumlarımızın desteği ile oldukça güzel geri dönüşümler alıyoruz, Karabük insanı vefasını gösteriyor. Fedakar sağlık personelimize, emniyet ve jandarma personellerimize, kamu kurum ve kuruluş amirlerimize, personelimize, belediye başkanlarımıza ve personeline ve vatandaşlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları üstün gayret ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.