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Karabük'te "korona virüs" denetimi

Karabük’te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında market ve işyerlerinde denetim yapıldı.

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında market ve işyerlerinde denetim yapıldı.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararları denetimlerin yapıldığı belirtildi. Denetimlerin, İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu kararları gereği market ve işyerleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, zorunlu maske ve eldiven kullanımı, maksimum müşteri sayısı, 3 adım sosyal mesafe, ürünlere müşterilerin temas etmemeleri ile açılış ve kapanış saatleri sıkı bir şekilde denetleniyor" denildi.

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