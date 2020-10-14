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Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsten dolayı 5 gündür tedavi gören Ali D.(63), yaşamını yitirdi. Ali D.'nin cenazesi korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verilecek. Böylece kent genelinde bugüne kadar korona virüsten ölenlerin sayısı 43'e yükselmiş oldu.


Kentte Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı ise 4 bini geçti.

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