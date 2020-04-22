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Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Karabük’te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Karabük'te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.


Karabük'te korona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 76 yaşındaki E.A. ile 77 yaşındaki S.K. isimli yaşlı kadın hayatını kaybetti. Aynı günde korona virüsten ölen iki kişi ile birlikte toplam ölenlerin sayısı ise 7'ye yükseldi.


Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden E.A. ve S.K.'nin cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.



68 kişi taburcu edildi


Öte yandan Karabük'te Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 68 kişi taburcu edilirken, 52 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Testleri pozitif çıkan ve sağlıkları iyi olan 13 kişinin ise yurt ve evlerinde karantina altında tedavileri sürüyor.

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