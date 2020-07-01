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Karabük'te koronadan ölenlerin sayısı 14 oldu

Karabük’te 75 pozitif vakanın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.

Karabük'te 75 pozitif vakanın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı 14'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 72'si serviste 3'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 75 pozitif vakanın tedavileri sürüyor.


Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan 76 yaşındaki Lütfiye A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Son 4 günde 3 kişinin virüs kaynaklı hayatını kaybetmesi ile kentte virüsün ilk görüldüğü andan itibaren ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.


Öte yandan 24 kişinin de yurtlardaki 14 günlük izole sürecinin devam ettiği ve yaklaşık 120 kişinin hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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