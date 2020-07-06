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Karabük'te koronadan ölenlerin sayısı 15 oldu

Karabük’te 89 pozitif vak’anın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.

Karabük'te 89 pozitif vak'anın tedavisi hastanede sürerken, 1 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı 15'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 88'si serviste 1'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 89 pozitif vak'anın tedavileri sürüyor. D.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kentte virüsün ilk görüldüğü andan itibaren ölenlerin sayısı ise 15'e yükselmiş oldu.

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