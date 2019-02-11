Karabük'te köy yangınında 1 ev, 2 ambar kül oldu

Karabük'ün Tandır köyünde bir ev ve 2 ambar çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Tandır köyünde Mehmet Avdancı'ya ait ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden köylüler durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma ekiplerine bildirdi. Bu sırada rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen alevler daha sonra evin yanında bulunan 2 ambara sıçradı. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletmesine ait arazözün müdahalesine rağmen ev ve iki ambar tamamen yanarak kül oldu.