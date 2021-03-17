Karabük'te köy yollarında bakım-onarım çalışmaları

Kış mevsiminin ardından bozulan ve ulaşımda aksamalara sebebiyet vereceği düşünülen köy yollarında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Özel İdare sınırları içerisinde kalan köy yollarının bakım-onarımı noktasında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Kış ayının ardından köy yollarında bakım onarım çalışmalarının devam ettiği Merkeze bağlı Tandır köyünde ki çalışmaları yerinde inceleyen Uzun, "Köy yollarımızın bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz hasarlı bölgeleri tespit edip gerekli çalışmaları yapıyorlar. Muhtarlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda, kış ayında zarar gören köy yollarımızın bakım-onarımı ile reglaj çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Genel Sekreter Uzun'a yaptığı incelemeler de Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül eşlik etti.