Karabük'te köyler konforlu yola kavuşuyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Karabük'te köy yollarının asfalt çalışmaları devam ediyor.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karabük'ün köylerine güvenli ve konforlu yollar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Safranbolu ilçemizin; Tintin Bağcağız köy grup yolu devam ediyor, Yolbaşı köyü yolu, Üçbölük köyü, Kuzyakakösler yolu, Gündoğan, Alören-Sabuncular grup yolları, Sırçalı-Sorguncuk köy grup yolları, Kuzyakahacılar köy grup yolu, Bostanbükü köyü, Geren köy grup yolu, Toprakcuma köyü, Çıraklar köyü, Sarıahmetli köy yollarımıza 24 kilometre asfalt serimi tamamlandı. Ekiplerimizin çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Ayrıca bünyemizde bulunan ilimizin ve bölgemizin en büyük asfalt plenti ile sezona başladığımız günden itibaren toplam 100 bin ton malzeme üretimi gerçekleştirerek 126,86 kilometre asfaltı köy yollarımıza serdik. Hali hazırda çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi.