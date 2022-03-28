Karabük'te köylere dadanan kablo ve bakır hırsızları tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Derebaşı ve Yortan beldesi köylerinde kablo, çeşitli bakır ile ev eşyalarını çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derebaşı ve Yortan beldesi köylerinde telefon kabloları, çeşitli bakır ile ev eşyalarının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde S.T. (38) ve N.D. (44) isimli şüphelilerin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları ile yakalanan şüphelilerin çaldıkları kabloları ve bakırları bölgede hurdacılık yapan O.T. (35) ve Ş.K.'ya (64) sattığı belirlendi. Şüphelilerden S.T.'nin 8, N.D.'nin ise 10 ayrı suç kaydığı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, malzemeleri satın alan hurdacılara da para cezası kesildi.