İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te köyün iki mahallesindeki karantina genişletildi

Karabük’ün Cumayanı köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından karantinaya alınan 2 mahallenin dışında da vakalar görülünce karantina alanı genişletildi.

Karabük'ün Cumayanı köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından karantinaya alınan 2 mahallenin dışında da vakalar görülünce karantina alanı genişletildi.


5 bin nüfusun bulunduğu ve Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köyde giriş ve çıkışlarda yollar toprakla kapatılırken, jandarma da geçişleri önlemek için nöbet tutuyor. Merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 kişi de korona virüs görülmesinin ardından 5 gün önce köyün iki mahallesinde 16 hane karantina altına alınmıştı. Köyde son bir hafta içinde karantina dışındaki mahallelerde de vakaların görülmeye başlaması sonrası karantina alanı genişletildi. Karayolu ile köyün arasında ulaşımın sağlandığı yollar topraklarla kapatılırken, köye tüm giriş ve çıkışlar tek bir noktada Jandarma kontrolü altında sağlanırken, köy genelinde Jandarma ise yoğun güvenlik önlemlerini arttırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.