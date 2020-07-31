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Karabük'te Kurban Bayramı namazı meydanda kılındı

Karabük’te, Kurban Bayramı namazı Kent Meydanı’nda kılındı.

Karabük'te, Kurban Bayramı namazı Kent Meydanı'nda kılındı.


Kurban Bayramı nedeniyle kentte birçok cami dolarken, Karabük Kent Meydanı da bayram namazı için hazırlandı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle meydan çevresinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, maske ve seccadesiz meydana kimse alınmadı.


Kent Meydanı'nda kılınan bayram namazına vatandaşların yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de torunuyla birlikte katıldı.


Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazını eda etti.

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