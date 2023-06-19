Karabük'te Mayıs ayında 330 konut satışı yapıldı

TTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Mayıs ayında 277'si ikinci el satış olmak üzere 330 konut satıldı.

Türkiye genelinde Mayıs ayında 78 bin 863'ü ikinci el satış olmak üzere 113 bin 276 konutun satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 277'si ikinci el satış olmak üzere 330 konut satıldı.

Açıklamada, Zonguldak'ta 311'i ikinci el satış olmak üzere 506 konut, Bartın'da da 100'ü ikinci el satış olmak üzere 163 konut satıldı.