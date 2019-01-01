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Karabük'te Mekke'nin fethinin 1388. yılı programı

Karabük’te Mekke’nin fethinin 1388.

Karabük'te Mekke'nin fethinin 1388. yıldönümü dolayısıyla “Mekke'nin Fethi” programı gerçekleştirdi.


Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen fetih programı Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Program, Mekke'nin Fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. “Mekke'nin Fethi” programı Türkiye'nin 81 ilinde ve 600 farklı noktada eş zamanlı olarak düzenlendi.


Taha Yakup Osmanlıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda Ersan Yıldız, Türkiye ikincisi hafız Melih Mücahit Dağdelen ve Türkiye birincisi Mahmut Sağır tarafından Kuran'ı Kerim okundu. Gecede ayrıca Kerem Sevil tarafından Ezgi dinletisinin yanı sıra Siyer'i Nebi ayrışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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