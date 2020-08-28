Karabük'te mesleki çalışmalar tamamlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile diğer yöneticilerin de okullarda gerçekleştirilen faaliyetlere etkin katılarak öğretmenlerle birlikte yer aldığı çalışmalarda, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul ve kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, Covid-19 pandemisi koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak önleyici tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile uzaktan eğitim ve tamamlayıcı eğitim programları değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Mesleki Çalışma Programının son gününde Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Karabük Atatürk Ortaokulu ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenler ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbaş, "İlimiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları çerçevesinde tüm okullarımızda öğretmenlerimin Mesleki Eğitim Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bizlerde bu çalışmalara katıldık. Okullarımızda Covid-19 salgını ile ilgili önleyici tedbirlerin bakanlığımız emir ve tavsiyeleri doğrultusunda büyük bir titizlik içinde alındığını ve etkin bir süreç yönetimi sergilediğini müşahede ettik. Bu bir haftalık çalışma programı ilimiz genelinde tüm okullarımızda verimli bir şekilde tamamlanmış olup, yönetici ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.