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Karabük'te "Mesleki Çalışmalar Toplantısı"

Karabük’te, 18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Dönemi Mesleki Çalışmalar Toplantısı yapıldı.

Karabük'te, 18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Dönemi Mesleki Çalışmalar Toplantısı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Şube Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile insan kaynaklarından görevli şube müdürleri katıldı.


Toplantıda 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan yönetici ve öğretmenlere yönelik Mesleki Çalışma Programı üzerinde çalışmalar yapılarak il/ilçe planlaması yapıldı.


Ayrıca 18-22 Kasım ara tatili ile ilgili olarak il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından hazırlanan öğrenciler için uygulanması düşünülen etkinlik çalışmaları üzerinde fikir alışverişinde bulunularak etkinlik planlaması gerçekleştirildi.


Toplantıda konular hakkında genel değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, yöneticilere çalışmalarında başarılar diledi.

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