İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Karabük’te aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kent merkezi adeta sular içinde kaldı.

Karabük'te aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kent merkezi adeta sular içinde kaldı. Araçlar trafikte güçlükle ilerlemeye çalışırken metrekareye düşen yağış miktarı 30 kilogram olarak ölçüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının ardından Karabük kent merkezinde ani şiddetli yağış etkili oldu. 5000 Evler mevkisi başta olmak üzere, kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Kentteki ulaşımın gerçekleştiği yollar su ile doldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.


Metrekareye 30 kilogram yağış düşen yağışlar şiddetli gök gürültülü şeklinde devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.