Karabük'te millet ittifakı sağlandı

CHP İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıda Karabük'te millet ittifakının kurulduğu belirtilirken iki partinin kararıyla Karabük Merkez ilçesinde ortak adayın Dursun Altıparmak olduğu açıklandı.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, saha çalışmaları sonucunda ittifak çalışmasının yapılmasının gerektiğine dair vatandaşlardan istek geldiğini belirterek, “İki aydır bir zamandır İYİ Partili arkadaşlarla millet ittifakı konusunda bir araya gelip görüş alışverişinde bulunuyorduk. Sokak çalışmalarında gerek Safranbolu'da, Yenice de ve Karabük merkez ilçede vatandaşların istekleri doğrultusunda Perşembe günü İYİ Parti İl Başkanı ile bir araya geldik. Genel merkezlerimize Karabük ile ilgili görüşlerimizi bildirdik. Genel Merkezlerimizin bilgileri doğrultusunda, yapılan görüşmeler doğrultusunda Cumartesi günü Karabük için her iki partinin bu işi yürüten kolları bir araya geldi ve Karabük'te ittifak yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Çakır, İYİ Partinin Safranbolu, Ovacık ve Yenice ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisini destekleyeceklerini, Karabük Merkez, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde ise CHP'nin İYİ Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini belirtti.

“Masadan kalktığımız zamanlar oldu”

Anlaşmaya varılan bölgelerde belediye meclis üyeliklerini ve belediye seçimlerini kazandıklarını takdirde herkesin kendi üzerine düşen fedakarlığı ve özveriliği yapacağını kaydeden Çakır, şunları söyledi: “Bu süreci beraber yürüttüğümüz İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aksoy'a teşekkür ediyorum. Her iki taraf için belki zor oldu. Kolay bir süreç değildi, toplumun sesine de kulak vermek gerekiyordu. Bazen bir araya geldik masadan kalktığımız zamanlar oldu ama tekrar bir araya geldik. Her iki parti açısından da geldiğimiz bu sürecin Karabükümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

İYİ Parti Karabük İl Başkanı Mehmet Aksoy, artık bir birlik içine girdiklerini ve tek bir aday üzerinde çalışmalar yapacaklarını ifade ederek “Burada çıkacak tüm adaylarımız Karabük'ün adaylarıdır. Bu seçimde tüm halkımızı kucaklayacağız. Birliğimize, dirliğimize güç vermelerini istiyoruz. Biz bu süreci Karabük adına harekete geçirdik ve daha iyi olacağını umuyoruz” dedi.