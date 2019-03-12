Karabük'te 'Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında 6 bin kişi istihdam edilecek

Karabük'te 2019 yılı Milli İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Fuat Gürel kentte 6 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı odasında gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklenen “İstihdam Seferberliği 2019” programı çalışmalarına Karabük'te başlandı. Toplantıda konuşan Vali Gürel, 2019 yılı istihdam seferberliği ile 2 milyon 500 bin kişinin istihdam edileceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak itibari ile Ankara'da TOBB Ekonomi şurasında beyan ettiği bir seferberlik söz konusu. İnşallah bu yıl 2 milyon 500 bin insanın istihdamı ile ilgili bir teşvik paketi söz konusu. Son 16 yılda işverenler ve girişimler sayesinde hem iş sahamız hem de istihdam sahamız 3.5 kat büyümüş durumda. 2002 de 727 bin olan çalışan iş yeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22.3 milyona yükselmiş durumunda. İŞKUR'un aktif işgücü sayısı programlardan yararlananların sayısı da 3 milyonu geçmektedir” dedi.

Vali Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanından sonraki teşvik programı ile beraber hem Türkiye'nin herhangi bir şehrinde hem de Karabük'te bu teşvik paketi ile istihdamın artmasını beklediklerini ifade ederek, “2 milyon 500 bin kişiden ilimize denk gelen kısmı 6 bin civarında. Elimizde 43 bin aktif sigortalı çalışan insan var. İnşallah bunu 49-50 bine çıkarmayı hedefliyoruz teşviklerle beraber. İlimiz sanayinin başkenti diyoruz. Diğer yandan turizm alt yapımızda iyi. Yenice de kereste ile ilgili önemli sektörler var. Bu kapsamda bütün sektörlerin faydalanabileceği, herkesin işyerlerinin faydalanabileceği istihdam dan bahsediyoruz. Nisan sonuna kadar programa dahil olmak gerekiyor. Üç ay boyunca bu pakete dahil olan iş yeri sahipleri istihdam edecekleri işçilerin 3 ay boyunca devlet sigortasını ve maaşını ödeyecek. Daha sonra ki 9 ay süresinde vergi ve SGK'sını ödeyecek. Geri kalan maaşını da iş yeri ödeyecek. Bu önemli teşvikin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum . İnşallah hem sanayi hem de iş alanlarında gelişmeler olur. Diğer taraftan evinde sokakta iş arayan insanlarımız bunlardan yararlanmış olur. Bu teşviklerle birlikte iş yeri sahipleri işlerini büyütmüş olurlar” diye konuştu.

“Bu tarihi teşvikten yararlanın”

‘İstihdam Seferberliği 2019' kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu dile getiren Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, şunları söyledi: “Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 021 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL' yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL' yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.”

“Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun”

Mescier, 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdiklerini ve 1.5 milyon ilave istihdam sağladıklarını hatırlatarak, “Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak” ifadelerini kullandı.