Karabük'te milli mücadelenin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Kent Meydanında sona eren yürüyüşün ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte kutlama etkinlikleri havanın yağışlı olması nedeniyle Soğuksu Spor Salonun'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “Milli Mücadelenin başlangıcının ve işgal altındaki vatanımızın kurtarılması için atılan en büyük adımın 100. Yılındayız. Dünyanın en büyük devletlerinin aralarında pay ettiği, bir uçtan bir uca düşman çizmesi altında kalan Anadolu, savaşlardan, yoksulluktan bitap düşmüş bir millet. Tarih boyunca esir olmamış Türk Milleti için 19 Mayıs 1919 dönüm noktasıydı. Mustafa Kemal'in Samsun'dan başlayıp Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'ya uzanan yolculuğu bağımsızlığımızın meşalesini sönmemek üzere yaktı. Hasta adam dedikleri millet yeniden küllerinden doğdu. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs'ın 100. Yılında spordan bilime, ekonomiden tarıma, Atatürk'ün gösterdiği bütün hedeflere emin adımlarla yürüyeceğimize söz veriyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Halk oyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle devam eden kutlamada sportif etkinlikler bünyesinde, tekvando ve güreş gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından il genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi.

Vali Gürel, “Atatürk'e layık gençler yetiştirmek önemli”

Törenin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli mücadelenin 100. Yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, ”Yaklaşık 1 haftadır Gençlik Haftası münasebeti ile arkadaşlarımız çok güzel program hazırladılar. Sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler icra edildi. 19 Mayıs Türk Siyasi tarihi için önemli bir dönemeç. Ülkemizi işgale yönelen düşmanlarımıza verilen dersin başlangıç noktası. O yüzden Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla yad ediyoruz. Bunu şükranla yad etmek yetmez. Aslında Atatürk'e layık gençler yetiştirmek önemli” diye konuştu.

Törene, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.