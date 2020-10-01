İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te minibüs ve otobüslerde kurallara uyuluyor

Karabük’te polis ekiplerinin yaptığı korona virüs denetimlerinde minibüs ve otobüslerde kurallara uyulduğu gözlemlendi.

Karabük'te polis ekiplerinin yaptığı korona virüs denetimlerinde minibüs ve otobüslerde kurallara uyulduğu gözlemlendi.


Karabük'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler minibüs ve otobüsler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda vatandaşların ve şoförlerin minibüs ile otobüslerde kurallara uydukları gözlemlendi. Tek tek durdurulan yolcu taşıma araçlarında polisler maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaptı. Uygulama gün içerisinde belirli saatler aralığında yapılmaya devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.