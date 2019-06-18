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Karabük'te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karabük’te, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karabük’te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karabük'te, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.


Darbeci Sisi yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybeden Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karabük İl Müftülüğü tarafından gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Yenişehir Camisi'de öğle namazını müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.



‘Gözyaşlarını tutamadılar'


Cenaze namazının ardından yapılan duanın ardından Mısırlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Mursi'nin fotoğrafının bulunduğu dövizleri açarken bazıları ise gözyaşlarını tutamadı

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