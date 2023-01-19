Karabük'te "Namazla Diriliyorum" Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Çevreme duyarlıyım, değerlerime Sahip çıkıyorum" Projesi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Vakti kuşanmak" etkinliği çerçevesinde Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 40 gün sürecince camiye giden çocuklara hediyeler verildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu, okul idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AKBAŞ öğrencileri tebrik ederek, İmam Hatipli olmanın hem akademik hayatta hem de manevi anlamda önde olmayı gerektirdiğini ifade etti. Akbaş, kendisinin de bu okulda öğrencilik yaptığın, bu okulun manevi olarak kendisine çok şey kattığını ve her zaman imam hatipli olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu namazın önemini hatırlatan Kur'an-ı Kerim'den çocuklara ve velilere örnek olacak lokman süresinden örnekler veren bir konuşma yaparak öğrencileri ve velileri tebrik etti. Okul Müdürü Abdullah Özbek, "Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bizler de öğrencilerimizin İmam Hatip ruhuna uygun ahlak ve maneviyat düsturuna uygun yetişmiş akademik başarılarını yakalamış bireyler olmaları için onları projelerle etütlerle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Proje sorumlusu Karabük Anadolu Lisesi öğretmeni Recep Ulusoy, "Proje çerçevesinde yaklaşık 90 öğrencimiz 40 gün boyunca vakit namazlarını eda ettiler. Manevi olarak gelişirken, zihinsel olarak da gelişmelerine katkı sağlayacak, haftalık kitap okuma ve bu kitaplardan yarışmalar yaparak projeye bir virgül koyduklarını, velilerin de desteği ile birçok öğrencimiz ailelerini arkadaşlarını kardeşlerini de bu yarışa dahil ettiklerini belirtti. Öğrencilerimizin de hayatlarının her anında namazla dirilmelerini yenilenmelerini diliyorum" dedi.

Programda projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere akıllı bileklik ve plaket hediye edildi.