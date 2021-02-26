Karabük'te Ocak ayında ihracat azaldı, ithalat arttı

Karabük'te, 2021 yılının Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı ocak ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15,1 milyar dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18,1 milyar dolar oldu oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 35,3 milyon dolar, ithalat yüzde 199,4 artarak 101,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 azalarak 24,6 milyon dolar, ithalat yüzde 58,5 artarak 131,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre, 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.