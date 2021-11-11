Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor

Karabük'te ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 125 bin 210 adet fidanın toprakla buluşturulması için dikim etkinliği yapıldı.

Ödemiş Köyünde gerçekleştirilen etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2019 yılından itibaren Türkiye'de 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini ve her sene milyonlarca fidan dikmeye başladıklarını ifade etti.

Bu yıl kişi başı 3'er fidan dikim kararı alındığını ve 252 milyonluk fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olunacağını belirten Gürel, “Gerçekten önemli bir rakam. Bunun teker teker yerinin hazırlanması, fidanlığın hazırlanması, bakımının yapılması ve geleceğe taşınması çok kolay değil. Karşımızda hem yangınlarla mücadelede hem de ormanlarımızı koruyan, geliştiren çok büyük bir kahramanlar ordusu var” dedi.

Fidan dikimi yapılacak bölgenin geçtiğimiz Ağustos ayında yandığını hatırlatan Gürel, “Şükürler olsun devletimizin gücü bakanlığımızın imkanları ölçüsünde kısa sürede hazırlıklar yapıldı. Bugün itibariyle İnşallah buranın fidanla buluşmasını sağlayacağız ve kısa sürede eski haline gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tabi fidanı dikmek yetmiyor, korumakta gerekiyor” diye konuştu.

Vali Gürel, Karabük merkez ve ilçelerinde 125 bin 210 adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel beraberindeki protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte binlerce fidanı toprağa dikip suladı.

6. sınıf öğrencisi Caner Demirtaş, ormana giden vatandaşların duyarlı olmasını istediklerini aktardı.

Vatandaşların mangal için yaktıkları ateşi söndürmeden ayrıldıklarını dile getiren Demirtaş, “Söndürsünler, dikkat etsinler. Ağaçlar boşuna gidiyor. Bizim ağaç dikmemiz güzel bir şey ama onların böyle kötü bir şey yapması iyi değil” ifadelerini kullandı.