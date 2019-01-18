Karabük'te öğrenciler karne sevinci yaşadı

Karabük'te 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili başladı.

İl genelinde 195 okulda 37 bin 471 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Karabük'te Kartaltepe İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Şube Müdürleri Erdal Üngören ve Mehmet Özdemir, öğretmenler ve veliler katıldı.

Girdiği sınıflarda öğrencilerle kısa süre sohbet eden Vali Fuat Gürel, öğrencilere kitap hediye ederek karnelerini vererek, “Çocuklarımız 3-4 aydır yoğun bir eğitim öğretim dönemi geçirdiler. 15 günlük tatil süresince dinlenecekler, eksiklikleri varsa onları tamamlayacaklar. Hepinizin de bildiği gibi ilimizin eğitim-öğretimdeki başarısı çok iyi durumda. Gayretli, azimli öğretmenlerimiz sayesinde başarılarımızın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum' dedi.

Karne dağıtım törenine Mehmet Mescier Özel eğitim İş Uygulama Merkezi ile devam eden Vali Gürel, Okul Müdürü Alper Özdamar'dan bilgiler alarak merkezde eğitim gören öğrencilerin karneleri ve hediyelerini verdi.