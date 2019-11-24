İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması

Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenler adına Kent Meydanı Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından tören sona erdi.


Törene Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.