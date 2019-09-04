Karabük'te okul bahçeleri yıkanıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm okulların bahçe yıkama ve temizlik hizmetlerinin tamamlanması için planlama çalışmaların hızla devam ettiği kaydedildi.