Karabük'te okul inşaat çalışmaları

2019 Temel Eğitim Yapım Programında yer alan Karabük Anayasa İlkokulu ek binası ve Şehit Mehmet Esen Anaokulu binalarının yıkılarak yerine 12 derslikli ilkokul binasının yapımı işine başlandı.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Vargeloğlu, "Okul inşaatının tamamlanmasıyla Karabük'te tüm okullarımız normal eğitime geçmiş olacak. Okulumuzun 2020-2021 öğretim yılı başında bitirilmesi planlanıyor. Yapılacak binada; 12 derslik, 4 anaokulu sınıfı, 4 bilgisayar ve laboratuvar yer alacak" dedi.
İnceleme esnasında İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Ahmet Küçükyılmaz da hazır bulundu.