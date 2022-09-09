İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te okul servislerine trafik eğitimi

Karabük’te, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Karabük'te, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servisi sürücülerine eğitim verildi.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri il merkezinde öğrenci servisi taşımacılığı yapan araç şoförleri ve rehber personele yönelik paydaş kurumların temsilcilerinin de katılımı ile eğitim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabük Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime 83 okul servis aracı şoförü ile 41 rehber personel katıldı. Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim öğretimlerini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir" denildi.

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