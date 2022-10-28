Karabük'te okullarda deprem ve afet tatbikatı yapıldı

Karabük Afete Hazır Okul Projesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi tarafından Kayabaşı İlkokulu ve Kayabaşı Ortaokulu'nda Afetler ve Deprem Tatbikatı organize edildi.

Düzenlenen tatbikatı Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Müdürü İsmail Kara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, öğretmenler ve veliler okul bahçesinden takip etti.

Siren sesi ile başlayan tatbikatta öğretmenler ve öğrenciler sınıflarında çök-kapan-tutun hareketini uyguladı. Siren sesinin sona ermesi ile öğretmenleri nezaretinde sınıfları tek sıra halinde tahliye eden öğrenciler Acil Toplanma Bölgesinde toplandılar. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibinin tahliye edilen okulda herhangi bir gaz kaçağına karşı gaz ölçüm cihazları ile yaptıkları kontrolün ardından deprem esnasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalan görevli AFAD, UMKE ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği görevlileri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Okulun 3'üncü katında mahsur kalan ve yürüyemeyecek durumda olan afetzedeler, AFAD ekipleri tarafından sedye ile yüksek kattan tahliye tekniğiyle Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sepetli merdiven açarak afetzedenin tahliyesi yapıldı.

Karabük Afete Hazır Okul Projesince Kayabaşı İlkokulu ve Kayabaşı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen "Afetler ve Tahliye Tatbikatı" okulun ön bahçesinde meydana gelen yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi ile sona erdi.