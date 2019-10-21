Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye

Karabük Belediyesi sosyal yaşam merkezlerinde başlatılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Berker, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okuma-yazma kursları üzerinde hassasiyetle durduğunu söyledi.

Berker, "Okuma-yazma kurslarına 1 kişi dahi başvurmuş olsa sınıf açıyoruz. Kursiyerlerimizin çok istekli ve heyecanlı olduklarını gördük. Çeşitli sebepler ile okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza sosyal yaşam merkezlerimizde kurslarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Verilen kurslarda gördüğümüz tablo bizi çok mutlu ediyor" dedi.