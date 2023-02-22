Karabük'te ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Eskipazar-Çankırı karayolu İsmetpaşa mevkiinde meydana geldi. Bilal Sönmez (44) idaresindeki 35 KD 1823 plakalı hafif ticari araç Çankırı istikametine seyir halindeyken dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden Fatih Comart idaresindeki 59 TA 057 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada sürücü Bilal Sönmez hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile Celal Sönmez yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sönmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.