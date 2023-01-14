Karabük'te orman varlığı yüzde 73 oldu

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kırımlı, orman varlığının 281 bin 761 hektarlık alanla yükseldiğini, Karabük'ün yüzde 73'ü orman varlığı oranıyla Türkiye'de yüzölçümüne göre lider olduğunu söyledi. 2022 yılında 1 milyon 35 bin 327 metrekare damga ve 808 bin 550 metrekare endüstriyel odun üretimi gerçekleştirilerek orman ürünleri işleyen fabrikaların hammadde ihtiyacının karşılandığını, orman üretim işçiliği karşılığında orman köylüsüne 186 milyon 354 bin 673 TL ödeme gerçekleştirildiğini vurgulayan Kırımlı, "2022 yılında Karabük Orman İşletmeleri olarak 1 milyar 62 milyon 458 bin 333 TL gelir ve 579 milyon 817 bin 537 TL gider olmak üzere 482 milyon 640 bin 796 TL kar elde edildi. 10 bin hektarlık orman alanının bakımı yapıldı, 370 hektar orman alanı gençleştirilerek orman köylüsüne 39 milyon 394 bin 196 TL ödeme gerçekleştirildi. 2022 yılında 'Daha Yeşil Bir Karabük İli İçin Geleceğe Nefes Olmak' hedefi ile 45 hektar alanda yeni ormanlar tesis edildi. Mevcut 464 hektar orman alanının bakımı çalışmaları gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerine 24 bin 800 adet fidan dikilmek sureti ile toplam 170 bin adet fidan toprakla buluşturuldu" dedi.

7 proje hayata geçirildi

2022 yılında Keltepe Şefliği Aladağ mevkiinde bir hektar alanda 4 bin adet lavanta, 2 bin 640 adet adaçayı, 5 bin 60 adet kekik ve 800 adet biberiye olmak üzere toplam 12 bin 900 adet fidan ile tesis edilen Tıbbi Aromatik Bitki bahçesinin açılışını gerçekleştirildiğini aktaran Kırımlı, "2022 yılında orman yangınlarına daha etkin ve hızlı müdahale etmek ve ormanlarımızın ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak adına 54 kilometre yeni yol, 30 kilometre büyük onarım, 20 kilometre sanat yapısı ve 11 kilometre üst yapı çalışması gerçekleştirildi. 3 adet biyolojik mücadele projesi ve 4 adet biyoteknik mücadele olmak üzere toplam 7 adet proje hayata geçirildi. 16 bin adet faydalı böcek üretimi gerçekleştirildi. Ormanlarımızın muhtelif ve uygun yerlerini 400 adet kuş yuvası asıldı" diye konuştu.

2022 yılında orman köylülerinin yaşam kalitelerini arttırmak ve ekonomik refah düzeylerine katkı sağlamak amacıyla 91 aileye ekonomik, üretim mekanizasyon kredisi ve sosyal krediler olmak üzere toplam 4 milyon 381 bin 907 TL kredi verildiğini, 876 bin 381 TL'nin hibe olarak odendiğini anlatan Kırımlı, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırma faaliyetleri için 506 bin 840 TL, silvikültür faaliyetleri İçin 39 milyon 394 bin 196 TL, üretim faaliyetleri için 186 milyon 354 bin 673 TL, ORKÖY faaliyetleri için 4 milyon 381 bin 907 TL olmak üzere 2022‘de Karabük Orman İşletmeleri olarak 230 milyon 637 bin 616 TL yatırım gerçekleştirildi. 2022 yılında Keltepe Şefliği Belen mevkiinde 2 hektar alanda 8 bin adet lavanta, 3 bin 640 adet adaçayı ve bin 400 adet kekik olmak üzere toplam 13 bin adet fidan ile tesis edilen tıbbi aromatik bitki bahçemizi tesis edildi. 2022 yılında da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Karabük halkı ile çeşitli fidan dikim organizasyonlarında bir araya gelerek 20 bin adet fidanı toprakla buluşturuldu."