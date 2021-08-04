İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

Karabük’te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Öte yandan yanan ormanlık alanda 2017 yılında da yangın meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldüğü ortaya çıktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.