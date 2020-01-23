Karabük'te OSB toplantısı yapıldı

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vali Gürel'in yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile güncel ekonomideki problemlerin görüşüldüğü KARORSAN Yönetim Kurulu toplantısı, mevcut gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Toplantının ardından KARORSAN Test Eğitim Merkezi ve yeni yapılan bölge müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Bölge Müdürü Alper Tolga Saka'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.