Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Öğlebeli Sanayii Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kısa sürede müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı