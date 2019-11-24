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Karabük'te otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden Mustafa Aydın (33) yönetimindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, Kırıklar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sürücüyle birlikte yaralanan Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) olay yerinden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil uçtuğu yerden çekiciyle kaldırıldı.



Öte yandan, sürücü Mustafa Aydın'ın Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

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