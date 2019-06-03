İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde yaşandı. Bartın istikametinden Safranbolu ilçesi istikametine seyir halinde olan M.A.Y. (70) idaresindeki 78 AC 020 plakalı otomobil, Soğuksu Tesisler mevkiinde yağmurdan kayganlaşan zeminde ağaçlık alana düşüp takla atarak ters döndü. Kazada sürücü M.A.Y. ile araçta bulunan S.Y. (67) yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.