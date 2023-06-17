Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yazıboy köyü mevkiinde meydana geldi. Esra Yardibi (35) idaresindeki 34 EGF 574 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Nurcan Yalçın (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla sıkışan araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.