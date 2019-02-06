Karabük'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice ilçe çevre yolunda meydana geldi. Karabük'ten Yenice istikametine seyreden Emrah Kaya idaresindeki 78 AV 294 plakalı otomobil hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ekrem Örenli yönetimindeki 78 BH 342 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ekrem Örenli ve Emrah Kaya ile birlikte otomobillerde bulunan Naim Yel, Cemal Alagöz, Emine Ayaş ve Azime Aratoğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi İLE Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.