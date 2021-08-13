Karabük'te oyun parkında çökme meydana geldi

Karabük'te etkili olan sağanak yağışın ardından oyun parkında meydana gelen heyelan sonucu çökme oluştu.

Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu Sokak üzerinde bulunan oyun parkında meydana geldi. Kentte etkili olan yağışın ardından oyun parkının bulunduğu alanda heyelan sonucu çökme oluştu. Yaklaşık 1 metre çöküntülerin bulunduğu alanda derin çatlaklıkların da bulunduğu görüldü.

Öte yandan basketbol oyun alanında da sağanak yağış nedeniyle su birikintisi meydana geldi.

Sık sık dinlenmek için parka geldiğini söyleyen KBÜ'nün Çadlı Öğrencisi Yusuf Hamid Abida, “Burası çok güzel bir parktı. 1-2 gün önce yağmurdan sonra çökmüş. Çok kötü hissettim. İnşallah belediye tarafından yapılacaktır. Böyle kalmayacaktır” dedi.