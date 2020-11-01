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Karabük'te özel bakımevi merkezi karantinaya alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren Karabük Özel Doğan Hayat Bakımevi Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren Karabük Özel Doğan Hayat Bakımevi Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


İlçeye bağlı Bostanbükü köyünde bulunan Karabük Özel Doğan Hayat Bakımevi Merkezi çalışanlarında ve bakım hastalarından birden fazla Covid-19 pozitifli vakalar tespit edildi. Konuyla ilgili Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Temaslı sayının fazla olması nedeniyle 01.11.2020 tarihi saat 17.00'dan itibaren 15.11.2020 tarihi saat 17.00'a kadar 14 gün süre ile bakım merkezinin karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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