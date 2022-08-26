Karabük'te özel gereksinimli vatandaşlar için özel sosyal yaşam merkezi

Uzun yıllardır Karabük İl Müdürlüğü ile beraber Sosyal Yaşam Merkezlerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden artık özel gereksinimli vatandaşlar da yararlanacak.

Bu çerçevesinde Karabük Belediyesine ait Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, imzalanan protokolle özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak tefriş edilecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim programlarını hazırlayıp yürütecek.

İmzalanan protokol ile özel gereksinimli bireylerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde daha aktif rol alması amaçlanmaktadır.