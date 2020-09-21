Karabük'te "pandemi denetim ekipleri" toplantısı

Karabük'te, Vali Fuat Gürel başkanlığında, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde il geneli vaka sayılarını, virüsle mücadele kapsamında kentte yürütülen çalışmaların, yapılan denetimlerin ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla pandemi denetim ekipleri ve genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kontrollü sosyal hayat sürecinde Karabük'ün mevcut durumu, yapılan denetimler ve alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden Vali Fuat Gürel, denetimlerle ilgili herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Pandemi denetim ekiplerinin mevcut durumunun da değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.