Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük’te park halinde bulunan otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın sonrası motor kısmından yanarak kullanılmaz hale geldi.
Karabük'te park halinde bulunan otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın sonrası motor kısmından yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe M. isimli vatandaşa ait 67 AAC 507 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.